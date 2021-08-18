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Киян вакцинуватимуть від коронавірусу в автобусі: адреса і час

Автор: Марія Кучерявець

У Оболонському районі столиці щеплюватимуть від коронавірусу в переобладнаному автобусі. Кияни зможуть отримати там вакцину вже від завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оболонську райдержадміністрацію.

"Біля станції метро "Героїв Дніпра" можна буде зробити щеплення проти COVID-19 в переобладнаному на мобільний центр автобусі",- йдеться у повідомленні.

Вказано, що імунізація проводитиметься з 19 по 22 серпня 2021 року.

Так званий автобус працюватиме з 09:00 до 13:00.

За інформацією відомства, бажаючи можуть зробити щеплення вакцинами CoronaVac або AstraZeneca.

Зазначено, що з собою необхідно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон.

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КиївВакцинаКоронавірус