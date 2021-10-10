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Кияни замовили понад 600 000 перепусток на випадок нового локдауна

Автор: Анна Полисученко

Кияни замовили понад 600 000 перепусток на випадок нового локдауну. Електронна система для замовлення спецперепусток у громадський транспорт працює більше 2 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Наше головне завдання - забезпечити проїзд людей, без яких місто перестане функціонувати", - заявили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій міської держадміністрації.

У системі зареєструвалися 9187 компаній. З них 8 090 подали заявки для своїх працівників. Тільки за вересень замовили 255 863 спецпропусків. За весь час було замовлено 612 705 спецпропусків.

Раніше столичні чиновники заявляли, що в разі можливого локдауну в Києві скористатися громадським транспортом зможуть жителі Києва зі спеціальними перепустками, а транспортні карти без дозволів під час жорсткого карантину діяти не будуть.

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