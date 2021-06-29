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Київська область не відповідає "зеленій" зоні за одним із показників

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показників в регіонах України. Так, Київська область не відповідає "зеленій" зоні за одним із показників.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Станом на сьогодні, 29 червня даний регіон як і решта областей перебуває у "зеленій" зоні карантину.

Однак у Київській області наразі "червоний" рівень за показником охоплення тестування на COVID-19. Учора кількість проведених тестів на коронавірус становила 277, замість норми - не менше 300 тестів на 100 тисяч населення.

Але для того, щоб область потрапила до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тому регіон залишається у "зеленій" зоні.

Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, що Уряд змінив правила введення кольорових зон адаптивного карантину в Україні.

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