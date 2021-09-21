Київська область теж закриє школи з рівнем вакцинації менше 80%

Повідомляється, що з 23 вересня в Київській області почне діяти "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Обласна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила, що працювати будуть тільки ті навчальні заклади, де вакциновано понад 80% людей в колективі.

"На онлайн-навчання цього разу переводити не будуть. Це справедливе і необхідне рішення, адже доступ до вакцинації освітяни отримали ще в квітні", - підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.

Загалом в Київській області функціонує 1 255 навчальних закладів, де працює сумарно 52 432 особи. Зараз в регіоні роботу в "жовтій" зоні зможуть продовжити 653 заклади. Серед них: