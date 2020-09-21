У Київській області майже 18 тисяч школярів перевели на дистанційне навчання

У Київській області у 112 навчальних закладах виявили зараження коронавірусом. У зв'язку з цим 17 908 учнів і вчителів були переведені на дистанційне навчання.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Наголошується, що на самоізоляції перебувають 144 окремих класів у 81 навчальному закладі, що в загальному становить 3969 учнів.

Повністю на дистанційну форму навчання перевели 31 заклад загальної середньої освіти, в яких навчаються 13939 учнів.

Крім того, відновили навчання в Ірпінській ЗОШ № 15 і Пісківській гімназії. При цьому в Таращанської ЗОШ I-III ступенів № 3 на дистанційному навчанні на сьогодні знаходиться один клас.

Також у зв'язку з коронавірусом на карантин було закрито 17 закладів дошкільної освіти області.

Нагадаємо, школи в Чернівецькій та Івано-Франківській областях повністю відкрилися для учнів.

Крім того, в Києві через коронавірус закрили п'ять шкіл. У загальній складності на карантині в столиці знаходяться 328 класів у 122 школах.

Додамо, що минулого тижня Івано-Франківськ прийняв рішення відкрити школи, попри "червону зону".