Київрада виділить 140 млн грн на COVID-вакцину, про яку домовляється Кличко

Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики підтримала проект рішення про виділення 140 млн грн на закупівлю вакцин від коронавірусу, про яку домовляється Віталій Кличко.

Про це повідомляє сайт Київради.

У повідомленні йдеться, що на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики депутати підтримали внесення змін до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки.

Відповідно до змін, місто планує виділити 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцин від COVID-19 у 2021 році. Йдеться про можливість придбання препарату для щеплення близько 500 тисяч киян.

"Наразі мер Києва Віталій Кличко веде перемовини щодо придбання вакцини від коронавірусу з американськими та європейськими виробниками, щоб ми могли запобігти поширенню хвороби. Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Тому маємо закласти відповідну суму в міську цільову програму для того, щоб коли будуть досягнуті домовленості, ми могли одразу закупити препарати", - зазначила заступник голови КМДА, депутат Київради Ганна Старостенко.

Профільна комісія Київради одноголосно підтримала відповідну пропозицію. Проєкт рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, раніше мер Києва анонсував переговори з кількома виробниками щодо закупівлі вакцини COVID-19 для столиці.

Кличко переконаний, першими вакцину мають отримати уразливі категорії населення - лікарі, літні люди, працівники соціальних служб, освітяни, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури - транспортники, спеціалісти сфери ЖКГ, правоохоронці, рятувальники тощо.