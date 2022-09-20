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Число заражений растет. В Украине за неделю 36 683 COVID-случаев

Фото: в Украине за неделю обнаружили 36 683 COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за неделю зафиксировали 36 683 случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей, эта цифра больше почти на 13 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

Статистика заболеваний

По данным Министерства здравоохранения, в период с 12.09 по 18.09 в Украине зафиксировано 36 683 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Из которых:

  • 5 628 дети,
  • 869 - медицинские работники.

Также за прошедшую неделю:

  • госпитализированы - 6 273 человек,
  • летальных исходов - 90,
  • выздоровели - 17 430 человек.

COVID-вакцинация

Кроме того, с 12.09 по 18.09 - 62 617 человек было вакцинировано против COVID-19. В частности, из всех проведенных прививок 32,3% составляют первые дозы, 7,9% - вторые дозы, 57,1% - первые бустерные дозы, 2,6% - вторые бустерные дозы.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 16 085 581 человек, из них две дозы получили 15 306 559 человек, первую бустерную дозу - 2 090 796 человек, вторую бустерную дозу - 20 214 человек.

Напомним, на прошлой неделе в Украине обнаружили 23 864 случая коронавируса. В Минздраве рассказали, будут ли вводить общенациональный локдаун из-за начала новой волны COVID.

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