Кіпр з 10 травня зніме всі обмеження для вакцинованих туристів, в тому числі й з України

Кіпр з 10 травня буде відкритий для туристів, повністю вакцинованих проти COVID-19. Мандрівники зможуть в'їжджати на острів без обмежень.

"Ми повідомимо нашим партнерам за кордоном, що з 10 травня повністю вакциновані люди з 65 нещодавно відкритих нами країн зможуть прибути на Кіпр без тестів (на Covid) та без карантину, навіть якщо вони матимуть тісні контакти (з людьми із підтвердженими випадками)", - сказав міністр.

Зняття обмежень стосується вакцинованих громадян з держав-членів ЄС, Європейського економічного простору, включаючи Норвегію та Ісландію, а також Швейцарію, Вірменію, Бахрейн, Білорусь, Канаду, Єгипет, Грузію, Ізраїль, Йорданію, Кувейт, Ліван, Катар, Росію, Саудівську Аравію, Сербію, Україну, ОАЕ, Великобританію та США.

Ця інформація була озвучена на тлі того, як Кіпр запровадив третій локдаун, намагаючись зупинити розповсюдження інфекції. Очікується, що локдаун буде знято 10 травня.

Окрім того, на територію країни пускатимуть людей з негативним тестом на коронавірус, а також вакцинованих не схваленою у ЄС вакциною від коронавірусу, якщо такий препарат допускається в окремих країнах ЄС.

Щодо майбутнього сертифікату вакцинації, який планують запровадити в ЄС в середині червня, міністр уточнив, що Кіпр прийматиме його без негативного тесту на коронавірус з того дня, коли власник документу буде повністю вакцинований.

Пердіос додав, що чартерні рейси будуть дозволені, щойно епідеміологічна ситуація у країні покращиться.

За його словами, до кінця травня буде чіткіша картина того, як буде проходити рік.