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Кіпр робитиме бустерну дозу COVID-вакцини молодим людям

Автор: Іванна Шовкун

Міністерстів охорони здоров'я Кіпру пропонує робити бустерні дози вакцини проти COVID молодим людям віком від 18 років. Тому дозволений вік для ревакцинації поступово знижуватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Бустерні дози вакцини на Кіпрі вже доступні в центрах первинної вакцинації для всіх людей віком від 40 років і старше. Однак є одна умова - людина мала зробити другу дозу щеплення за 6 місяців до ревакцинації.

Кабінет міністрів також заявив про розширення програми бустерів для дорослого населення. Поступово до програми будуть приєднувати нижчі вікові групи, допоки не будуть вакциновані додатковою дозою всі повнолітні бажаючі.

Зазначають, що рівень вакцинації на Кіпрі досить високий. Там отримали щеплення 80% населення.

За весь час пандемії на Кіпрі зареєстровано 128 038 випадків COVID-19 і 588 смертей.

Нагадаємо, в Грузії ввели бустерну вакцинацію для всіх громадян віком від 18 років.

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КипрВакцинація