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Кіпр пускатиме іноземців з щепленням вакциною CoronaVac

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Кіпр, Понеділок 19 липня 2021 22:54
Кіпр пускатиме іноземців з щепленням вакциною CoronaVac Фото: Кіпр відкриє кордон для вакцинованих CoronaVac іноземців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Кіпру прийняв рішення відкрити кордон для вакцинованих іноземців. Зокрема, це також стосується людей які вакцинувалися китайським препаратом CoronaVac.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сyprus Flight pass.

Відтепер перетнути кордон республіки дозволено:

  • Вакцинованим особам, які мають свідоцтво про вакцинацію від інших державних органів;
  • Особам, які одужали від коронавірусу та мають сертифікат ЄС Digital COVID Recovery;
  • Перед поїздкою до Кіпру, протягом 48 годин до вильоту, необхідно заповнити заявку на сайті Сyprus Flight pass.

Також варто відзначити, що свідоцтво про вакцинацію є чинним, у випадку якщо введена вакцина була ухвалена Європейською агенцією з лікарських засобів. Зокрема, також дозволено перетинати кордон після вакцинації препаратами Sputnik й Sinopharm.

Варто звернути увагу на терміни вакцинації перед поїздкою, а саме:

  • Вакцина Janssen / Johnson & Johnson - повинно пройти чотирнадцять днів між введенням необхідної дози вакцини (1-доза вакцини) і датою поїздки.
  • Вакцина AstraZeneca- після завершення необхідних доз вакцини;
  • Вакцина Pfizer - після завершення необхідних доз вакцини;
  • Moderna Vaccine - після завершення необхідних доз вакцини;
  • Вакцина Sputnik - після завершення необхідних доз вакцини;
  • Вакцина Sinopharm - після завершення необхідних доз вакцини;
  • Вакцина Sinovac (CoronaVac) - після завершення необхідних доз вакцини.

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