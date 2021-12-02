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Кіпр посилює умови в'їзду з 6 грудня: зміни торкнуться і вакцинованих

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Кіпр, Четвер 02 грудня 2021 15:20
Кіпр посилює умови в'їзду з 6 грудня: зміни торкнуться і вакцинованих Фото: Кіпр посилює умови в'їзду з 6 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Кіпру посилює умови в'їзду, незалежно від отриманої вакцини від COVID-19. Нові правила набудуть чинності з 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на консульський відділ посольства України в Республіці Кіпр.

"Цей захід стосується всіх пасажирів віком від 12 років, незалежно від наявності у них довідки про повну вакцинацію чи одужання від COVID-19. Вартість ПЛР-дослідження сплачуватимуть самі пасажири", - йдеться в повіломленні.

Уточнюється, що пасажири, які в’їжджають в республіку з портів для короткочасного відвідування, повинні мати негативний сертифікат ПЛР-тестування терміном до 72 годин.

Крім того, по прибутті вони повинні будуть пройти швидкі тести на антиген коштом Республіки Кіпр.

Зазначено, що відповідне рішення набуде чинності з понеділка, 6 грудня 2021 року, і буде діяти до 10 січня 2022 року, після чого воно буде переглянуте на основі епідеміологічних даних.

"З метою кращого спостереження та раннього виявлення імпортованих позитивних випадків таке ПЛР-тестування вже розпочато і триватиме до 6 грудня шляхом вибіркових перевірок пасажирів, незалежно від країни походження, які в’їжджають до Республіки Кіпр через аеропорти Ларнаки та Пафоса", - зазначили в консульстві.

Нагадаємо, влада Кіпру заборонить відвідувати закриті приміщення, такі як торгові центри, ресторани й супермаркети тим, хто не отримав третю дозу вакцини.

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