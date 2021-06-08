Китай першим у світі схвалив COVID-вакцину для дітей від трьох років, - AFP

Китай схвалив екстрене використання вакцини проти Covid-19 для дітей віком від трьох років. Китай став першої країною, яка схвалила вакцину проти коронавірусу для такої вікової категорії.

Представник компанії повідомив, що вакцина була схвалена для використання для маленьких дітей от трьох років.

"Останніми днями вакцина Sinovac була схвалена для екстреного використання у віці від трьох до 17 років", - додав речник.

При цьому він не уточнив, коли маленькі діти зможуть почати отримувати щеплення, зазначивши, що графік розгортання буде визначатися Національною комісією з охорони здоров'я "відповідно до поточних потреб Китаю щодо запобігання та боротьби з епідеміями та постачання вакцин".

Компанія завершила випробування вакцини на ранніх стадіях у дітей та підлітків, результати яких будуть опубліковані незабаром у науковому журналі Lancet, додав речник.

Протягом вихідних державна телекомпанія CCTV повідомила, що неназваний чиновник робочої групи Державної ради з питань протидії епідеміям заявив, що вакцини схвалені для дітей, а її "безпека та ефективність" доведена.

Представник іншої основної вакцини в Китаї, Sinopharm, заявив, що експерти продемонстрували ефективність вакцини для дітей, але не підтвердив, чи була вона схвалена для використання.

Китайські чиновники заявили, що мають намір щепити 70 відсотків населення до кінця цього року.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила вакцини Sinopharm та Sinovac для екстреного застосування дорослим у віці від 18 років і старше, ці вакцини використовують у декількох країнах світу.

Хоча зараз ВООЗ не рекомендує робити щеплення дітям проти коронавірусу, США, Великобританія, Сінгапур та Європейський Союз затвердили вакцину Pfizer-BioNTech для дітей від 12 років.

Китай 8 червня повідомив про 33 нових випадки захворювання на Covid-19.