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Китай закликав побудувати "Велику стіну імунітету" проти коронавірусу

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Субота 03 липня 2021 17:44
Китай закликав побудувати "Велику стіну імунітету" проти коронавірусу Фото: міністр закордонних справ Китаю Ван і (eastafro.com)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ Китаю Ван і закликав міжнародне співтовариство побудувати "велику стіну імунітету" для боротьби з пандемією COVID-19. Країна є одним з головних постачальників вакцин в країни, що розвиваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Найбільш нагальним пріоритетом є прискорення будівництва" Великої стіни імунітету "для відбиття вірусу, подолання політичної дискримінації та здійснення міжнародного співробітництва в боротьбі з пандемією", - сказав Ван і на Всесвітньому форумі світу, що проходив в університеті Цінхуа в китайській столиці

Китай, де коронавірус вперше з'явився в місті Ухань наприкінці 2019 року, поставив понад 480 мільйонів доз вакцини іншим країнам.

Ван І сказав, що продовжить роботу над поліпшенням доступності вакцин в країнах, що розвиваються. На сьогоднішній день Китаї було введено 1,28 мільярда доз вакцини.

Нагадаємо, за даними Associated Press, 22 червня Україна приєдналася до заяви більше 40 країн про порушення прав уйгурів в Китаї, але через загрозу припинення поставок вакцин відкликала свій підпис.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в питанні про нібито шантаж на поставках вакцин від COVID з Китаю видно "не просто верхівка айсберга, а верхівка верхівки айсберга".

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