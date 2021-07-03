Китай закликав побудувати "Велику стіну імунітету" проти коронавірусу

Міністр закордонних справ Китаю Ван і закликав міжнародне співтовариство побудувати "велику стіну імунітету" для боротьби з пандемією COVID-19. Країна є одним з головних постачальників вакцин в країни, що розвиваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

"Найбільш нагальним пріоритетом є прискорення будівництва" Великої стіни імунітету "для відбиття вірусу, подолання політичної дискримінації та здійснення міжнародного співробітництва в боротьбі з пандемією", - сказав Ван і на Всесвітньому форумі світу, що проходив в університеті Цінхуа в китайській столиці

Китай, де коронавірус вперше з'явився в місті Ухань наприкінці 2019 року, поставив понад 480 мільйонів доз вакцини іншим країнам.

Ван І сказав, що продовжить роботу над поліпшенням доступності вакцин в країнах, що розвиваються. На сьогоднішній день Китаї було введено 1,28 мільярда доз вакцини.