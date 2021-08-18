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Китай дозволив ще одну COVID-вакцину для щеплень дітям від 3 років

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Пекін, Середа 18 серпня 2021 14:41
Китай дозволив ще одну COVID-вакцину для щеплень дітям від 3 років Фото: Китай дозволив ще одну вакцину від COVID для дітей (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Вакцина Sinopharm від коронавірусу в Китаї отримала дозвіл для екстреного застосування щодо дітей у віці від 3 до 17 років. Вона показала високий рівень ефективності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

За повідомленням CNBG (дочірня компанія Sinopharm), вакцина завершила I і II фази клінічних випробувань, показавши високий рівень нейтралізуючих антитіл у цій віковій групі.

Зокрема, у близько 96,1% пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, з'явилися антитіла проти коронавірусу. Після щеплень серйозних побічних ефектів не спостерігалося.

Як зазначає CNBG, діти у віці від 3 до 17 років є ключовою групою для вакцинації, оскільки саме вона має вирішальне значення для створення імунного бар'єру перед різними мутаціями COVID-19.

Відзначимо, вакцина Sinopharm виробляється в китайському Ухані, де були виявлені перші відомі випадки COVID. Рівень запобігання тяжким наслідкам досягає 100%, а загальний рівень захисту становить 72,51%.

Нагадаємо, в червні Китай першим у світі схвалив екстрене використання вакцини проти COVID-19 для дітей віком від трьох років. Цією вакциною став препарат від Sinovac.

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