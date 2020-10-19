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Кличко: cтолиця самотужки готує додаткові ліжка для хворих на COVID-19

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 13:58
Кличко: cтолиця самотужки готує додаткові ліжка для хворих на COVID-19 Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Україна

Столиця самотужки готує додаткові ліжко-місця для лікування хворих на COVID-19.

Про це мер Києва заявив під час онлайн прес-конференції.

"Місто сьогодні самотужки і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці. - Робить все, щоб захистити здоров'я і життя киян", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що відповіді на звернення міської влади щодо прийому хворих киян в обладнані лікарні з медперсоналом Академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади, столиця від уряду досі не отримала.

Натомість днями Київ отримав доручення від МОЗ про забезпечення в опорних лікарнях 80 % ліжок киснем.

"Для цього держава виділила Києву - поки що на папері - 29,6 млн грн. І визначила, що ці роботи ми повинні здійснити до 1 листопада. Разом з тим, уряд не вніс жодних змін у порядок закупівель робіт з капітального ремонту. Щодо спрощення цієї процедури. А сьогодні тільки процедура закупівлі займає близько двох місяців! І, якщо врахувати ще й ремонтні роботи, то до 1 листопада, встигнути - нереально", - підкреслив мер Києва.

За його словами, таке доручення від Кабміну отримали всі регіони. І, зважаючи на те, що кошти досі не надійшли, то "допомогою" держави назвати це складно.

Разом з тим, Київ постійно самотужки працює над організацією відлагодженої системи кисневого постачання, а також забезпеченням кисневими концентраторами опорних лікарень. Адже це є однією із умов для прийому хворих на коронавірус. Із початку року на ці потреби місто з бюджету виділило майже 14 мільйонів гривень.

"Кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, постійно збільшується. Тому місто вже розгорнуло майже 2800 ліжок у 22 столичних лікарнях. 19 із цих лікарень вже приймають пацієнтів з вірусом. Три лікарні готуються і облаштовують відділення для лікування хворих на COVID-19. Це - Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та столичні лікарні № 12 та 18", - сказав Віталій Кличко.

Він повідомив, що в стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1761 хворий на коронавірус. З них 29 дітей, 367 пацієнтів - у важкому стані, 621 отримує кисневу підтримку, 31 - під апаратами ШВЛ.

Іще 173 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 560 хворих.

Нагадаємо, всього в Україні з початку пандемії коронавірус підтвердили вже у 303 638 осіб. За добу підтвердили 4 766 нових випадків зараження.

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