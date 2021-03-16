Кличко вимагає від Кабміну обіцяні 11 тисяч ліжкомісць для хворих на COVID

Він наголосив на тому, що це найскладніша ситуація від початку пандемії і закликав уряд передати місту обіцяні ліжка у медичних закладах НАНУ і МОЗ.

"З такими темпами розповсюдження вірусу і кількістю госпіталізацій за добу, вже за кілька днів місць у лікарнях не буде. До того ж досі, попри обіцянки уряду, для киян так і не надали ліжка в закладах Національної академії наук, МОЗу та відомчих лікарнях. А це загалом - понад 11 тисяч ліжок", - зазначив Кличко.

Він також звернувся до уряду із закликом розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у "помаранчевій" зоні.

"У столиці за останніх півтора тижня кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих збільшилась майже вдвічі! За минулу добу виявили 999 нових випадків. І динаміка розповсюдження хвороби - загрозлива. Тому Київ звертається до уряду розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Тобто, зробити те, що сьогодні виключно в компетенції уряду", - наголосив мер столиці.

Кличко переконаний, що відповідні органи повинні посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

"Звертаюся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів. Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань. Бо, наприклад, на четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів. – До 35 тисяч. В нинішній ситуації це може бути другим Буковелем!" - підкреслив він.

Кличко додав, що вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів, яких їх позбавили 17 лютого.