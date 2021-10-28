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Кличко вийде на терміновий брифінг через ситуацію з COVID в Києві

Автор: Ілона Свиридова

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні проведе терміновий брифінг у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в столиці. Брифінг розпочнеться о 15:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні, 28 жовтня, о 15:00 відбудеться терміновий онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо ситуації з коронавірусом у столиці", - йдеться в повідомленні.

Інші подробиці не наводяться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві продовжують розгортати ліжка для хворих на коронавірус, але зайняті вже 66% кисневих ліжок, і з такими темпами захворюваності на всіх може не вистачити.

Також стало відомо, що через стрімке погіршення ситуації в Києві завтра пройде засідання міської комісії, яка може прийняти рішення щодо посилення карантину.

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Віталий КличкоКМДАКоронавірус