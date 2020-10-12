У Кличка заявили, що убезпечити столицю від "червоної зони" можуть тільки кияни

Київська міська влада ефективніше за інших в Україні протистоїть поширенню пандемії COVID-19.

Про це заявив народний депутат України VII-VIII скликань, який очолював комітет ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль Артур Палатний.

Як відомо, столиця перебуває в "помаранчевій зоні", кількість хворих, як і по всій країні, зростає. Однак міська влада тримає ситуацію під контролем та докладає всіх зусиль для захисту киян, вважає Палатний.

"Починаючи з весни, місто збільшує кількість ліжок у лікарнях, забезпечує лікарів і медичні заклади обладнанням, засобами індивідуального захисту. Днями з резервного фонду міста на ці витрати було виділено додатково 30 млн грн, до того було виділено 260 млн грн", - сказав Палатний.

Наразі у 18-ти медзакладах столиці облаштовано понад 2200 ліжок.

"Переговори складні, мер вчергове надіслав відповідні звернення. Хоча це питання можна було б вирішити оперативніше в робочому режимі. Тим паче, що зараз центральна та міська влада мають об’єднувати зусилля та діяти синхронно. Коли йдеться про здоров’я і життя людей, не час бавитися у політику", - додає Палатний.

Він також позитивно оцінив ініціативи міської влади в напрямку соціального захисту киян і підтримки бізнесу на час пандемії, а також якісну комунікацію з громадою.

"Інформаційна гігієна зараз не менш важлива гігієни рук. Через брак інформації про ситуацію поширюються фейки і небезпечні теорії змов. Віталій Кличко не сховався від киян, а з перших днів карантину особисто щодня інформує про кількість хворих, рівень загрузки медичних закладів та дії влади", - наголосив Палатний.

При цьому він додав, що убезпечити столицю від потрапляння у "червону зону" здатні тільки кияни - якщо будуть дотримуватися всіх протиепідемічних рекомендації та відповідально ставитися до карантинних обмежень.​

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що місць у комунальних медзакладах уже дуже скоро не вистачатиме через динаміку захворюваності на COVID-19, й звернувся до прем’єр-міністра і міністра охорони здоров’я.