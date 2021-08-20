ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Коктейль антитіл" від AstraZeneca виявився на 77% ефективним проти COVID

Новость на русском →
П'ятниця 20 серпня 2021 13:31
"Коктейль антитіл" від AstraZeneca виявився на 77% ефективним проти COVID Фото: AstraZeneca готується випустити свій "коктейль антитіл" (Stefano Guidi / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Препарат AZD7442, який є "коктейлем антитіл" компанії AstraZeneca, виявився на 77% ефективним у запобіганні симптоматичного COVID-19 у групах ризику. На даний момент готуються документи для його схвалення в Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз на сайті AstraZeneca.

Повідомляється, що за результатами досліджень ніхто з тих, хто отримав коктейль, не переніс COVID-19 у важкій формі і не помер у зв'язку із захворюванням. Випробування за участю 5 197 осіб проводилося з листопада в США, Великобританії, Бельгії, Франції та Іспанії.

AstraZeneca вже заявила, що готується надати дані регулюючим органам, щоб отримати дозвіл на екстрене використання.

Також повідомляється, що добровольцям давали коктейль AZD7442 у випадковому співвідношенні препарату і плацебо 2:1. Він вводиться за допомогою двох внутрішньом'язових ін'єкцій. У компанії вважають, що їх коктейль буде забезпечувати захист від важких форм COVID-19 протягом року і буде стійким для всіх штамів.

Відзначимо, "коктейлі антитіл" розглядаються як спосіб потенційно захистити групи ризику, які можуть не так добре реагувати на вакцинацію. Наприклад, хворих на рак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коктейль з антитілами проти COVID-19, розроблений компаніями Regeneron і Roche, знизив смертність серед госпіталізованих пацієнтів, чия власна імунна система не змогла дати відповіді.

Читайте РБК-Україна в Google News
AstraZeneca Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус