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"Коктейль антитіл" від Regeneron дає до 8 місяців COVID-імунітету, - дослідження

Автор: Сергей Новиков

Так званий "коктейль антитіл" виробництва американської компанії Regeneron Pharmaceuticals дає від 2 до 8 місяців імунітету від COVID-19. Одна доза знижує ризик зараження на 81,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як показали дані на пізній стадії випробувань, терапія антитілами REGEN-COV може забезпечити тривалий імунітет. У компанії відзначають, що такий захист особливо важливий для людей з ослабленим імунітетом і людей, у яких немає позитивної реакції на вакцини.

За даними Regeneron, протягом 8-місячного періоду не було зафіксовано госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 у групі REGEN-COV. У той же час в групі плацебо зареєстровано 6 таких інцидентів.

Відзначимо, в липні регулятор США дозволив застосовувати REGEN-COV для профілактики людей, які контактують з COVID-хворими.

Нагадаємо, влітку велике британське дослідження показало, що "коктейль з антитілами" компаній Regeneron і Roche значно знизив смертність серед госпіталізованих пацієнтів з COVID.

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