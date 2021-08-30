Фото: кількість COVID-щеплень в Україні за добу знизилася до 41 тисячі (Віталій Носач, РБК-Україна)

За минулу добу, 29 серпня в Україні проти коронавірусу зробили 41 477 щеплень. Що менше майже у два рази, аніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зокрема, першу дозу вакцини вчора отримали 13 320 людей, а повністю імунізовані - 28 157 людей. Як повідомляють в МОЗ, протягом доби працювали: 304 мобільні бригади,

1 100 пунктів щеплення;

54 центри вакцинації. Так, від початку вакцинальної кампанії було щеплено 5 308 727 людей. З них першу дозу вже отримали - 5 308 725 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 622 915 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). У загальній кількості в Україні проведено 8 931 640 щеплень.