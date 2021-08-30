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Кількість COVID-щеплень в Україні за добу знизилася до 41 тисячі

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 09:09
Кількість COVID-щеплень в Україні за добу знизилася до 41 тисячі Фото: кількість COVID-щеплень в Україні за добу знизилася до 41 тисячі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу, 29 серпня в Україні проти коронавірусу зробили 41 477 щеплень. Що менше майже у два рази, аніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зокрема, першу дозу вакцини вчора отримали 13 320 людей, а повністю імунізовані - 28 157 людей.

Як повідомляють в МОЗ, протягом доби працювали:

  • 304 мобільні бригади,
  • 1 100 пунктів щеплення;
  • 54 центри вакцинації.

Так, від початку вакцинальної кампанії було щеплено 5 308 727 людей.

З них першу дозу вже отримали - 5 308 725 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 622 915 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в Україні проведено 8 931 640 щеплень.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль спостерігається низький рівень вакцинації, якщо 27 серпня було зроблено понад 166 щеплень, то на наступний день ця цифра впала до 87.

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