Кількість COVID-щеплень в Україні за добу знизилася до 41 тисячі
За минулу добу, 29 серпня в Україні проти коронавірусу зробили 41 477 щеплень. Що менше майже у два рази, аніж днем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.
Зокрема, першу дозу вакцини вчора отримали 13 320 людей, а повністю імунізовані - 28 157 людей.
Як повідомляють в МОЗ, протягом доби працювали:
- 304 мобільні бригади,
- 1 100 пунктів щеплення;
- 54 центри вакцинації.
Так, від початку вакцинальної кампанії було щеплено 5 308 727 людей.
З них першу дозу вже отримали - 5 308 725 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 622 915 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
У загальній кількості в Україні проведено 8 931 640 щеплень.
Нагадаємо, в Україні другий день поспіль спостерігається низький рівень вакцинації, якщо 27 серпня було зроблено понад 166 щеплень, то на наступний день ця цифра впала до 87.