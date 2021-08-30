Фото: количество COVID-прививок в Украине за сутки снизилось до 41 тысячи (Виталий Носач, РБК-Украина)

За минувшие сутки, 29 августа в Украине против коронавируса сделали 41 477 прививок. Что меньше почти в два раза, чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, первую дозу вакцины вчера получили 13 320 человек, а полностью иммунизированы - 28 157 человек. Как сообщают в Минздраве, в течение суток работали: 304 мобильные бригады,

1 100 пунктов прививания;

54 центра вакцинации. Так, с начала вакцинальной кампании было привито 5 308 727 человек. Из них первую дозу уже получили - 5 308 725 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 622 915 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем количестве в Украине проведено 8 931 640 прививок.