Кількість нових випадків COVID - 19 в Україні впала нижче 500

Протягом минулої доби, 31 липня, в Україні 484 зафіксовано нових підтверджених випадків COVID-19. Днем раніше було виявлено 916 нових випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Всього за минулу добу госпіталізовано 473 людини, одужав - 131, померли від COVID-19 шість осіб. За добу зробили близько 40 тисяч тестів різними методами. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях. За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 253 269 осіб;

одужало -2 186 994 людини;

летальних випадків - 52 951;

проведено ПЛР-тестувань - 11 395 330.