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Кількість нових випадків COVID - 19 в Україні впала нижче 500

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Україна, Неділя 01 серпня 2021 08:21
Кількість нових випадків COVID - 19 в Україні впала нижче 500 Фото: кількість нових випадків впала до 484 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом минулої доби, 31 липня, в Україні 484 зафіксовано нових підтверджених випадків COVID-19. Днем раніше було виявлено 916 нових випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Всього за минулу добу госпіталізовано 473 людини, одужав - 131, померли від COVID-19 шість осіб.

За добу зробили близько 40 тисяч тестів різними методами.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 253 269 осіб;
  • одужало -2 186 994 людини;
  • летальних випадків - 52 951;
  • проведено ПЛР-тестувань - 11 395 330.

Кількість нових випадків COVID - 19 в Україні впала нижче 500

Нагадаємо, в липні 2021 року спостерігається летальність від COVID-19 зросла і становить близько 4% для дат 3-4-тижневої давності. За даними НАН, середній вік хворих становив близько 46 років, госпіталізованих хворих - 53 роки. Середній вік померлих впав до 65 років. Однак істотні коливання середнього віку померлих викликані переважно їх малою кількістю.

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