Кількість нових випадків COVID - 19 в Україні впала нижче 500

Протягом минулої доби, 31 липня, в Україні 484 зафіксовано нових підтверджених випадків COVID-19. Днем раніше було виявлено 916 нових випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Всього за минулу добу госпіталізовано 473 людини, одужав - 131, померли від COVID-19 шість осіб.
За добу зробили близько 40 тисяч тестів різними методами.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, в липні 2021 року спостерігається летальність від COVID-19 зросла і становить близько 4% для дат 3-4-тижневої давності. За даними НАН, середній вік хворих становив близько 46 років, госпіталізованих хворих - 53 роки. Середній вік померлих впав до 65 років. Однак істотні коливання середнього віку померлих викликані переважно їх малою кількістю.