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Кількість позитивних ПЛР-тестів в Україні скоротилася вдвічі

Автор: Анна Полисученко

Кількість позитивних ПЛР-тестів в Україні скоротилася вдвічі. Це вказується в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 24 листопада - 7 грудня 2021 року ("Прогноз РГ-56").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної академії наук України.

Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових виявлень поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях - на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність - на 9%.

Прогноз підготувала Робоча група математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа - Інститут проблем математичних машин і систем НАН України).

Раніше ми писали, що пік смертності від COVID-19 вже пройдено.

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