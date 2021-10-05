Кількість зростає. Вже 8 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину
Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на сьогодні, 5 жовтня вісім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Зазначимо, що ще вчора сім регіонів мали показники "помаранчевої" зони, однак сьогодні до них долучилася Закарпатська область.
Загалом в список з найбільш погіршеною епідеміологічною статистикою входять наразі такі області:
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Рівненська,
- Сумська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька.
Так, всі ці регіони мають погані показники рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша статистика зараз у Чернівецькій - 653, Харківській - 450 та Запорізькій області - 380. В той час як норма має становити не більше 75 на 100 тисяч населення.
Крім того, у деяких областях перевищено динаміку COVID-госпіталізацій. Найгірша ситуація в Херсонській області - 71,1% та Рівненській - 59,1%.
Втім, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати більш як 50%.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 9846 нових випадків коронавірусу.
Додамо, в КМДА розповіли, які обмеження можуть ввести в столиці через COVID-19.