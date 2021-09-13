Кількість зростає. Чотири області мають високі показники COVID-госпіталізацій

Так, у Волинській області тривалий час спостерігається перевищення норми по показнику динаміки госпіталізацій COVID-хворих. Наразі він складає 65%, а раніше перебував в межах 53,4-62,6%.

Крім того, Львівська область вже другий тиждень поспіль демонструє високі показники COVID-госпіталізацій. За останніми даними, вона складає 82,6%, хоча раніше становила 64,7-72,3%.

Також Одеська область має незадовільнуситуацію по цьому ж показнику, він наразі становить 53,1%, а днем раніше складав 52,3%.

Між тим, Тернопільська область теж демонструє високі показники COVID-госпіталізацій. За останніми даними, цей показник у регіоні перебуває в межах 62,8%, а попередньо становив 50,9%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.