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Кількість зростає. Чотири області мають високі показники COVID-госпіталізацій

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 вересня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Проте вже у чотирьох регіонах країни епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Волинській області тривалий час спостерігається перевищення норми по показнику динаміки госпіталізацій COVID-хворих. Наразі він складає 65%, а раніше перебував в межах 53,4-62,6%.

Крім того, Львівська область вже другий тиждень поспіль демонструє високі показники COVID-госпіталізацій. За останніми даними, вона складає 82,6%, хоча раніше становила 64,7-72,3%.

Також Одеська область має незадовільнуситуацію по цьому ж показнику, він наразі становить 53,1%, а днем раніше складав 52,3%.

Між тим, Тернопільська область теж демонструє високі показники COVID-госпіталізацій. За останніми даними, цей показник у регіоні перебуває в межах 62,8%, а попередньо становив 50,9%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, за добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 833 особи, виявлено 1205 нових заражень.

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