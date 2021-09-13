Кількість зростає. Чотири області мають високі показники COVID-госпіталізацій

Сьогодні, 13 вересня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Проте вже у чотирьох регіонах країни епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, у Волинській області тривалий час спостерігається перевищення норми по показнику динаміки госпіталізацій COVID-хворих. Наразі він складає 65%, а раніше перебував в межах 53,4-62,6%.
Крім того, Львівська область вже другий тиждень поспіль демонструє високі показники COVID-госпіталізацій. За останніми даними, вона складає 82,6%, хоча раніше становила 64,7-72,3%.
Також Одеська область має незадовільнуситуацію по цьому ж показнику, він наразі становить 53,1%, а днем раніше складав 52,3%.
Між тим, Тернопільська область теж демонструє високі показники COVID-госпіталізацій. За останніми даними, цей показник у регіоні перебуває в межах 62,8%, а попередньо становив 50,9%.
Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Нагадаємо, за добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 833 особи, виявлено 1205 нових заражень.