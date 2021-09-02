Кількість зростає. Чотири області України не відповідають "зеленій" зоні карантину

Станом на ранок, 2 вересня, всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак епідеміологічні показники в чотирьох регіонах країни поза межами норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, в Луганській області спостерігається ріст динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі цей показник в регіоні становить 75,8%, хоча напередодні був в межах 2,7-5-2%.

Крім цього, у Львівській області також є зростання по цьому показнику. За останніми даними, динаміка COVID-госпіталізацій складає в області 54,4%, а ще днем раніше становила 23,7%.

Також динаміка рівня госпіталізацій перевищує норму і в Одеській області. Цей показник наразі зупинився на позначці 70,2%, але напередодні становив 24-42,6%.

Між тим, у Херсонській області спостерігається також несприятлива ситуація з COVID-госпіталізаціями. Наразі цей показник складає 56,2%, хоча ще днем раніше був в межах 18,3-37%.

Варто зазначити, що , що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.