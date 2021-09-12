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Кількість випадків COVID-19 впала на вихідних: за добу 2 196 нових заражень

Автор: Олександр Білоус

За минулу добу, 11 вересня, в Україні зафіксували 2 196 нових підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це менше, ніж напередодні (3 869 випадків).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, госпіталізовано - 1 257 осіб; летальних випадків - 22; одужало - 499 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР-18 887 осіб, методом ІФА - 3 099 осіб, експрес-тестами - 16 716 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 316 619 осіб; одужало - 2 221 110 осіб; летальних випадків - 54 342; проведено ПЛР-тестувань - 12 269 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

Нагадаємо, 10 вересня в Україні було зафіксовано 3 869 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

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