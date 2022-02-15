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Кількість вакцинованих від COVID в Україні за добу зросла втричі

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 08:24
Кількість вакцинованих від COVID в Україні за добу зросла втричі Фото: кількість вакцинованих від COVID в Україні за добу зросла втричі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 60 тисяч людей. Що втричі більше у порівнянні з попереднім днем (близько 20 тисяч).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 14 лютого в Україні 59 170 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу - 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, а бустерну - 14 107.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу - 15 594 936 людей, отримали дві дози - 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу - 24 205 людей, а бустерну - 581 349. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

Нагадаємо, від учора люди від 60 років можуть витратити "ковідну тисячу" на комуналку.

Додамо, Кабінет міністрів дозволив витрачати кошти на комуналку за програмою "єПідтримка особам" й особам з інвалідністю.

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