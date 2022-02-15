Кількість вакцинованих від COVID в Україні за добу зросла втричі

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 60 тисяч людей. Що втричі більше у порівнянні з попереднім днем (близько 20 тисяч).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу - 15 594 936 людей, отримали дві дози - 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу - 24 205 людей, а бустерну - 581 349. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

За вчора, 14 лютого в Україні 59 170 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу - 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, а бустерну - 14 107.

Нагадаємо, від учора люди від 60 років можуть витратити "ковідну тисячу" на комуналку.

Додамо, Кабінет міністрів дозволив витрачати кошти на комуналку за програмою "єПідтримка особам" й особам з інвалідністю.