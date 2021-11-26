Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 260 млн
Станом на ранок 26 листопада у світі підтверджено 260 360 539 випадків зараження коронавірусною інфекцією. За останню добу одужало 235 321 058 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometer.
При цьому зафіксовано 5 200 325 летальних випадків від COVID-19, одужали 235 321 058 осіб.
Лідерами за кількістю випадків зараження коронавірусною інфекцією залишаються США (48 999 737), Індія (34 555 431) і Бразилія (22 055 608). Україна посідає 17 місце.
Нагадаємо, в Україні заразилися коронавірусом за минулу добу 15 936 осіб, померли - 608. Одужали за минулу добу понад 24 тисячі осіб.
Нагадавши, в Україні спостерігається зниження захворюваності на COVID-19. Ця тенденція помітна у всіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей.