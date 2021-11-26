Количество заражений COVID-19 в мире превысило 260 млн

По состоянию на утро 26 ноября в мире подтверждены 260 360 539 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровело 235 321 058 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometer .

Лидерами по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией остаются США (48 999 737), Индия (34 555 431) и Бразилия (22 055 608). Украина занимает 17 место.

При этом зафиксировано 5 200 325 летальных случаев от COVID-19, выздоровели 235 321 058 человек.

Напомним, в Украине заразились коронавирусом за минувшие сутки 15 936 человек, умерли - 608. Выздоровели за минувшие сутки более 24 тысяч человек.

Напомним, в Украине наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Эта тенденция заметна во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.