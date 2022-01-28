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Кількість заражених COVID у світі перевищує 70 млн осіб

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П'ятниця 28 січня 2022 11:02
Кількість заражених COVID у світі перевищує 70 млн осіб Фото: у світі понад 70 млн активних випадків COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Станом на 28 січня у світі на коронавірус хворіють понад 71 млн людей. А з початку пандемії всього зафіксували понад 367 млн. випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Worldometers.

Так, на сьогоднішній день кількість заражених у світі становить 71 002 742. З них 70 906 539 випадків протікають у легкій формі. Але також ще 96 203 особи перебувають у важкому та критичному стані.

За весь час пандемії вилікувалися від хвороби 290 397 099 людей. Проте зареєстровано 5 657 323 летальні випадки.

Нагадаємо, в Україні зафіксували антирекорд нових випадків коронавірусу, за добу захворіли понад 34 тисячі людей. Найбільше нових заражень у Івано-Франківській, Львівській областях, а також у Києві.

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