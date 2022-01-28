ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Количество зараженных COVID в мире превышает 70 млн человек

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 11:02
Количество зараженных COVID в мире превышает 70 млн человек Фото: в мире более 70 млн активных случаев COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

По состоянию на 28 января в мире коронавирусом болеют более 71 млн человек. А с начала пандемии всего зафиксировали более 367 млн случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometers.

Так, в настоящее время количество зараженных в мире составляет 71 002 742. Из них 70 906 539 случаев протекают в легкой форме. Но также еще 96 203 человека находятся в тяжелом и критическом состоянии.

За все время пандемии излечились от болезни 290 397 099 человека. Однако зарегистрировано 5 657 323 летальных случая.

Напомним, в Украине зафиксировали антирекорд новых случаев коронавируса, за сутки заболели более 34 тысяч человек. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе