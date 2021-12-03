Комбінування різних видів вакцин може посилити захист від коронавірусу, - дослідження

Людям, які мають намір зробити додаткове щеплення від COVID-19 не варто турбуватися про те, якого виробника вакцина: згідно з великим новим дослідженням, багато комбінації уколів забезпечать сильний захист.

Порівнявши вакцини семи різних виробників, британські дослідники виявили, що більшість з них викликали сильну імунну реакцію.

Дослідникам ще рано говорити про те, наскільки добре будуть діяти різні бустери вакцин проти нового штаму "Омікрон", який має мутації, що дозволяють йому уникати антитіл, вироблених вакцинами.

Всі з 2 878 добровольців спочатку отримали по два уколи вакцини AstraZeneca або Pfizer.

Потім дослідники випробували сім різних вакцин як підсилювачі: разом з AstraZeneca та Pfizer вони спробували три інших, які були схвалені в різних країнах: Johnson & Johnson, Moderna та Novavax.

Вони також випробували два уколи, які ніде раніше не були дозволені: мРНК-вакцину CureVac і вакцину Valneva, виготовлену з інактивованих коронавірусів.

А деякі добровольці отримали вакцину від менінгіту в якості підсилювача.

Через чотири тижні дослідники зібрали у добровольців зразки крові і виміряли рівень антитіл. Вони також досліджували імунні клітини, відомі як Т-клітини, які атакують інші, інфіковані коронавірусом.

Рівень антитіл і Т-клітин виявився вищим у людей, які отримали ревакцинацію від COVID-19 порівняно з тими, хто отримав вакцину від менінгіту.

Нове дослідження також показало, що вироблені антитіла можуть знищити коронавірус на початку інфікування, а в дихальних шляхах Т-клітини можуть забезпечити захист.

Більшість бустерів, використаних у дослідженні, підвищили рівень антитіл до рівня, еквівалентного, принаймні, 90% захисту від інфекції.

Втім, дослідники поки не вивчили, як бустерні підсилювачі діють на "Омікрон", оскільки тільки починається вивчення нового штаму.