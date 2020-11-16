Комітет ВР підтримав виділення понад 2 млрд гривень з COVID-фонду: куди підуть кошти

Бюджетний комітет Верховної ради підтримав виділення 2 мільярдів гривень на боротьбу з коронавірусом з COVID-фонду. Майже половину коштів спрямують на придбання експрес-тестів на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу".

Так, на придбання експрес-тестів, які насамперед хочуть передати сімейним лікарям, мобільним бригадам та швидкій допомозі планують витратити 1 млрд гривень. Ще 896 млн гривень може піти на забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей.

"На інші важливі заходи, спрямовані проти COVID-19: субвенція місцевим бюджетам у розмірі 259 мільйонів гривень, із них 213 мільйонів - на придбання лабораторного обладнання для медичних закладів комунальної форми власності, а ще 46 мільйонів - на витратні матеріали для тестування донорів крові", - додали в СН.

Нагадаємо, в середині жовтня Кабмін виділив МОЗ майже 3 млрд гривень з COVID-фонду на боротьбу з поширенням коронавірусу. Кошти планували витратити на закупівлю засобів захисту та медпрепарату "Ремдесивір".

Додамо, за даними Мінфіну, з COVID-фонду вже витратили понад 50% коштів. Станом на 10 листопада з фонду було витрачено 39 млрд гривень.