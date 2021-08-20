Комп'ютери та роутери: МОЗ оголосив конкурс для шкіл за вакцинацію 80% персоналу

Міністерство охорони здоров'я України оголосило конкурс серед шкіл, в яких доб'ються вакцинації від COVID-19 80% персоналу . Зокрема, обіцяють комп'ютери та роутери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Міністерство закликає школи з рівнем вакцинації від 80% подаватися на конкурс "Вакциновані та відкриті". У ньому можна виграти комп'ютери, гарнітури і роутери.

Будуть розіграні три набори, в яких по 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів для кожної школи-переможниці. А також ще 15 наборів - по 10 гарнітур і роутеру.

Школу для участі в конкурсі можна зареєструвати за посиланням. Дедлайн - 23:59 29 вересня 2021. Результати будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня.