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Комп'ютери та роутери: МОЗ оголосив конкурс для шкіл за вакцинацію 80% персоналу

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 15:24
Комп'ютери та роутери: МОЗ оголосив конкурс для шкіл за вакцинацію 80% персоналу Фото: українські школи можуть отримати комп'ютери за вакцинацію (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України оголосило конкурс серед шкіл, в яких доб'ються вакцинації від COVID-19 80% персоналу. Зокрема, обіцяють комп'ютери та роутери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Міністерство закликає школи з рівнем вакцинації від 80% подаватися на конкурс "Вакциновані та відкриті". У ньому можна виграти комп'ютери, гарнітури і роутери.

Будуть розіграні три набори, в яких по 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів для кожної школи-переможниці. А також ще 15 наборів - по 10 гарнітур і роутеру.

Школу для участі в конкурсі можна зареєструвати за посиланням. Дедлайн - 23:59 29 вересня 2021. Результати будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня.

Нагадаємо, згідно з новими правилами, при виході регіону з "зеленої зони" адаптивного карантину працюватимуть тільки ті школи, в яких вакцинували не менше 80% персоналу.

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