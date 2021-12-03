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Коронавірус у диких тварин: перші випадки виявили у Канаді

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Канада, П'ятниця 03 грудня 2021 09:48
Коронавірус у диких тварин: перші випадки виявили у Канаді Фото: COVID виявили у диких тварин (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У Канаді зафіксували перші випадки коронавірусу у диких тварин. На COVID-19 захворіли білі олені, але симптомів у них поки що не помітили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Три оленя з SARS-CoV-2 були виявлені в Квебеку в регіоні Естрі. За допомогою аналізів захворювання у тварин підтвердили наприкінці листопада. Про це повідомили у Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

"Поки що немає відомих випадків передачі вірусу SARS-CoV-2 від оленів до людини. COVID-19 залишається, перш за все, хворобою людини з типовою передачею від людини до людини", - йдеться у заяві канадського Міністерства навколишнього середовища та зміни клімату.

З початку пандемії різні федеральні канадські установи, уряди провінцій та дослідницькі інститути проаналізували, чи може коронавірус заразити дику природу. Зазначимо, що у світі широко відомі випадки інфікування котів, собак та норок. Однак поки що невідомо, якими будуть наслідки передачі COVID, наприклад, хижакам, які полюють на оленів.

Нагадаємо, у зоопарку Роттердама (Нідерланди) коронавірус виявили біля горил та левів. У зараженні тварин підозрюють працівника, який переносить інфекцію без симптомів.

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