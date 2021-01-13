Коронавірус у Києві: "важких" пацієнтів не меншає, ліжка заповнені на 36%

У Києві зменшилась кількість хворих COVID-19, але госпіталізованих не меншає. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить близько 36%.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1393 хворих на коронавірус, з яких п'ятеро - це діти. 864 пацієнти - у важкому стані.

"Кисневу підтримку отримують 1170 людей. Під апаратами ШВЛ - 32 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах - близько 36%", - повідомив Кличко.

За його словами, під час свят почали менше звертатись для тестувань.

"Показник тестування в столиці залишається найвищим в Україні і становить сьогодні понад 400 тестів на 100 тисяч населення", - додав він.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі Києва виступили за відновлення очного навчання в школах. Зокрема, що діти до 10 років повинні почати ходити до шкіл.

Зазначимо, у Києві, як і у всій країні, почав діяти ряд додаткових карантинних обмежень, введених урядом. Вони будуть діяти до 00:00 25 січня.