Коронавірус міг виникнути на ще одному ринку в Ухані. ВООЗ перевіряє

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) перевіряють версію про можливість виникнення коронавірусу на ще одному продовольчому ринку в Ухані. Встановити зв'язок між "нульовим пацієнтом" і ринком "Хуанань" не вдалося.

За даними газети, житель Уханя Чень, у якого коронавірус був виявлений 8 грудня 2019 року, повідомив місії ВООЗ, що його батьки здійснювали покупки на іншому місцевому продовольчому ринку.

Тепер експерти перевіряють версію про походження коронавірусу в іншому місці. Зазначається, що тести на коронавірус батьків "нульового пацієнта" виявилися негативними, однак невідомо, коли саме вони були зроблені і чи проводилося дослідження на антитіла.

ВООЗ має намір встановити точне місцезнаходження цього ринку, а також з'ясувати, чи є зв'язок між ним та іншими випадками зараження коронавірусом, виявленими в Ухані в грудні 2019 року.