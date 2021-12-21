Коронавірус в Україні: за добу захворіли більше 6 тисяч людей, померли - 346
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу захворіли COVID-19 більше 6 тисяч людей, а померли - 346. Найбільше нових випадків зараження в Києві, Донецькій та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Ситуація за добу:
- нових заражень - 6029,
- госпіталізацій - 1061,
- смертей - 346,
- одужань - 18 850.
Протестували за вчора методом ПЛР - 28 652 людини, методом ІФА - 6594, експрес-тестами - 36 073.
Найбільше випадків за добу в Києві, Донецькій та Запорізькій областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 616 716 осіб; одужали - 3 357 405 осіб; летальних випадків - 93 608.