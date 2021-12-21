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Коронавірус в Україні: за добу захворіли більше 6 тисяч людей, померли - 346

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 08:19
Коронавірус в Україні: за добу захворіли більше 6 тисяч людей, померли - 346 Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу захворіли COVID-19 більше 6 тисяч людей, а померли - 346. Найбільше нових випадків зараження в Києві, Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Коронавірус в Україні: за добу захворіли більше 6 тисяч людей, померли - 346

Ситуація за добу:

  • нових заражень - 6029,
  • госпіталізацій - 1061,
  • смертей - 346,
  • одужань - 18 850.

Протестували за вчора методом ПЛР - 28 652 людини, методом ІФА - 6594, експрес-тестами - 36 073.

Найбільше випадків за добу в Києві, Донецькій та Запорізькій областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 616 716 осіб; одужали - 3 357 405 осіб; летальних випадків - 93 608.

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