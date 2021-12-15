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Коронавірус в Україні: за добу захворіли більше 8 тисяч людей, 356 - померли

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 8109 людей, а померли - 356. Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Волинській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 2 280 осіб; летальних випадків - 356; одужали – 26 307 осіб. Протестували методом ПЛР - 38 008, методом ІФА - 8984, експрес-тестами - 32 098.

Найбільше за добу заражень в Києві (1247), Донецькій (425), Волинській (402) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 3 578 557 осіб; одужали - 3 259 316 осіб; летальних випадків - 91 958.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус