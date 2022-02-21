Коронавірусом в Україні заразились 13 562 людини, - добова статистика
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (GettyImages)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 13 562 людини. Найбільше нових випадків у Києві та Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 1886 осіб; летальних випадків - 127; одужали - 13 904 особи. Протестували методом ПЛР - 17 065 осіб, методом ІФА - 2272, експрес-тестами - 27 091.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 734 333 особи; одужали - 3 952 363 особи; летальних випадків - 104 645.
Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що вводити локдаун в Україні не планують. Ця хвиля коронавірусу може стати останньою.