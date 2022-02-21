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Коронавірусом в Україні заразились 13 562 людини, - добова статистика

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 08:17
Коронавірусом в Україні заразились 13 562 людини, - добова статистика Фото: в Україні оновили COVID-статистику (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 13 562 людини. Найбільше нових випадків у Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 1886 осіб; летальних випадків - 127; одужали - 13 904 особи. Протестували методом ПЛР - 17 065 осіб, методом ІФА - 2272, експрес-тестами - 27 091.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 734 333 особи; одужали - 3 952 363 особи; летальних випадків - 104 645.

Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що вводити локдаун в Україні не планують. Ця хвиля коронавірусу може стати останньою.

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