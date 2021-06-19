ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Короткий день: Центр вакцинації в Києві змінив години роботи на ці вихідні

Новость на русском →
Субота 19 червня 2021 10:24
Короткий день: Центр вакцинації в Києві змінив години роботи на ці вихідні Фото: в Києві Центр вакцинації працюватиме тільки в суботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві на вихідні Центр вакцинації від коронавірусу в МВЦ (Міжнародному виставковому центрі) працюватиме до 14:00. В неділю та понеділок, які є вихідними днями, вакцинувати не будуть.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За словами міського голови Віталія Кличка, зміни в роботі пов'язані з тим, що в свята захочуть вакцинуватися менше людей. Тому вакцинація в МВЦ проходитиме тільки сьогодні до 14:00.

"Центр приймав відвідувачів учора, працює сьогодні і працюватиме завтра (в суботу) до 14:00. Це пов’язано, по-перше, з тим, що минулими вихідними кількість охочих щепитися зменшувалася після обіду. Тож, маючи три вихідних дні, ми очікуємо ще меншу кількість людей. По-друге, треба дати перепочити нашим медикам, які працюють 7 днів на тиждень", - сказав Кличко.

Нагадаємо, мер Києва також заявляв, що столична влада розглядає можливість організації роботи Центру вакцинації від коронавірусу у будні дні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19