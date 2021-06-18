ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Роботу Центру вакцинації в МВЦ можуть продовжити на весь тиждень. У КМДА вивчають питання

Новость на русском →
П'ятниця 18 червня 2021 12:40
Роботу Центру вакцинації в МВЦ можуть продовжити на весь тиждень. У КМДА вивчають питання Фото: Центри вакцинації в Києві можуть працювати у будні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Києві влада розглядає можливість організації роботи Центру вакцинації від коронавірусу у будні дні. Він розгорнутий на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ).

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Кличко наголосив, що Центр приймав відвідувачів вчора, працює сьогодні і в суботу працюватиме до 14:00.

"Це повязано по-перше з тим, що минулими вихідними кількість охочих щеплюватися зменшувалася після обіду. По-друге, треба дати перепочити нашим медикам. І по-третє, місто хоче протестувати роботу центру масової вакцинації саме у будні, аби з'ясувати доцільність його роботи протягом всього тижня", - сказав мер столиці.

Раніше в КМДА заявили, що на вихідних 19-20 червня Центр вакцинації працювати не буде - замість цього люди зможуть отримати щеплення 17-18 червня.

Вчора в МВЦ прийшло багато людей, вони були поділені на дві черги: за записом та "жива черга". Навіть тим, хто прийшов з попереднім записом на визначений час треба було чекати близько години.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ вакцинація
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19