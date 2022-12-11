Каждый пятый городской житель Китая безработный в результате антиковидных действий правительства

Кроме того, как отмечает издание, основанием для негативных прогнозов китайских экономистов стали низкий уровень вакцинации пожилых людей и отсутствие естественного иммунитета.

"Резкий разворот руководства страны в борьбе с пандемией, похоже, был спровоцирован протестами против жесткого антиковидного контроля, при этом такого масштаба, какого Китай не видел десятилетиями", - пишет The Guardian.

Однако тревожные прогнозы экономистов возникли еще и после того, как стало известно, какие последствия для экономики страны имели изоляция и регулярные строгие карантины.

"Китай был двигателем регионального роста с прошлого века. Однако в этом году, по прогнозам, впервые с 1990 года он отстанет от своих соседей, что будет иметь катастрофические последствия для его населения", - свидетельствует издание.

Кроме китайских экспертов, ослабление антиковидных ограничений в Китае приветствовала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отметившая, что эти шаги смогут "поднять региональную экономику".

"Это может быть очень полезно для китайского народа и экономики, а также хорошо для Азии и мировой экономики", - сказала Георгиева после саммита в восточном китайском городе Хуаншань.

На самом деле, другие страны, которые в начале пандемии придерживались политики нулевой борьбы с COVID-19 - от Австралии до Южной Кореи, вновь стали открытыми, отмечает издание, поскольку вакцины и противовирусные методы лечения все более доступны и усовершенствованы.