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Каждый пятый городской житель Китая безработный в результате антиковидных действий правительства

Фото: строгая изоляция и другие карантинные меры китайского правительства негативно сказались на экономике (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Китайские экономисты отмечают, что каждый пятый городской житель в Китае потерял работу, а малый и средний бизнес сильно пострадал от неопределенности сроков длительных ковидных изоляций целых городов и строгости карантинных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Кроме того, как отмечает издание, основанием для негативных прогнозов китайских экономистов стали низкий уровень вакцинации пожилых людей и отсутствие естественного иммунитета.

"Резкий разворот руководства страны в борьбе с пандемией, похоже, был спровоцирован протестами против жесткого антиковидного контроля, при этом такого масштаба, какого Китай не видел десятилетиями", - пишет The Guardian.

Однако тревожные прогнозы экономистов возникли еще и после того, как стало известно, какие последствия для экономики страны имели изоляция и регулярные строгие карантины.

"Китай был двигателем регионального роста с прошлого века. Однако в этом году, по прогнозам, впервые с 1990 года он отстанет от своих соседей, что будет иметь катастрофические последствия для его населения", - свидетельствует издание.

Кроме китайских экспертов, ослабление антиковидных ограничений в Китае приветствовала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, отметившая, что эти шаги смогут "поднять региональную экономику".

"Это может быть очень полезно для китайского народа и экономики, а также хорошо для Азии и мировой экономики", - сказала Георгиева после саммита в восточном китайском городе Хуаншань.

На самом деле, другие страны, которые в начале пандемии придерживались политики нулевой борьбы с COVID-19 - от Австралии до Южной Кореи, вновь стали открытыми, отмечает издание, поскольку вакцины и противовирусные методы лечения все более доступны и усовершенствованы.

На днях РБК-Украина сообщало, что Китай объявил о послаблении COVID-ограничений и карантина. Это первые радикальные изменения с начала пандемии коронавируса.

Напомним, что в конце прошлого месяца по всему Китаю прокатилась волна протестов против коронавирусных ограничений. Это стало самым большим проявлением общественного недовольства с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году. В течение нескольких дней протесты сошли на нет из-за большого присутствия полиции, а города и регионы по всей стране начали объявлять о смягчении правил.

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