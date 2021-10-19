"Червона" зона може розширитися ще на 4 області: хто під загрозою

"Вже 5 регіонів пішло в червоний рівень епіднебезпеки, є ще 4 регіони, які показують досить критичну динаміку", - зазначив він.

Так, під загрозою потрапляння до "червоної" зони:

Житомирська область,

Луганська область,

Сумська область,

Харківська область.

Ганиченко додав, що Харківська область час від часу показує надмірне навантаження на систему охорони здоров'я, але їх його поки вдається збивати.

Хто вже в "червоній" зоні

Станом на зараз, у "червоній" зоні Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області. В цих регіонах введені максимальні обмеження. Так, заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків.

Відповідно до правил адаптивного карантину, в "червоній" зоні дозволена робота продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти та банків.

Разом з тим, за умови стовідсоткової вакцинації співробітників та відвідувачів бізнес має право працювати.