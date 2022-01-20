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"Червона" зона повертається. МОЗ назвав першу область-кандидата на локдаун

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Київ, Четвер 20 січня 2022 09:47
"Червона" зона повертається. МОЗ назвав першу область-кандидата на локдаун Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну повертається "червона" зона карантину. Під загрозою введення локдауну Івано-Франківська область.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг голови МОЗ України Віктора Ляшка.

Зокрема, він пояснив, що в області, зокрема, критичні рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.

"Міністерство охорони здоровя вже направило подання про розгляд на державній комісії ТЕБ та НС "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Область вже перевищує три індикаторні показники визначені в постанові про адаптивний карантин", - повідомив Ляшко.

Обмеження "червоної" зони

Як нагадав голова МОЗ, "червоний" рівень епідемічної небезпеки - це робота закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, що зроблений за 72 години.

Те ж саме стосуєтсья:

  • торгово розважальних центрів,
  • готелів,
  • кінотеатрів та інших закладів культури,
  • спортзалів,
  • субєктів що проводять торгівельно і побутового обслуговування,
  • у тому числі ринків,
  • планових заходів з госпіталізації.
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