У "Червоній" карантинній зоні залишаються тільки дві області
Станом на ранок 26 грудня в "червоній" зоні карантину знаходяться дві області - Волинська І Запорізька. Однак показники в них знижуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
"Жовта" зона
Зараз більшість областей України охоплює саме ця зона. До неї входить Київ, а також такі області:
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Ровенська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Київська,
- Житомирська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Чернігівська,
- Черкаська.
"Помаранчева" зона
Регіони, які б входили до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, станом на 26 грудня, відсутні.
"Червона" зона
У цій зоні зараз знаходяться тільки дві області. Однак в них знижуються епідемічні показники.
Зараз ця зона карантину виглядає так:
- Волинська область,
- Запорізька область.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом в Україні не залишиться жодної" червоної " зони. За його словами, в останні тижні в Україні фіксується зменшення випадків зараження коронавірусом. Водночас ситуація із захворюванням стабілізується у Волинській та Запорізькій областях.