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У "Червоній" карантинній зоні залишаються тільки дві області

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Україна, Неділя 26 грудня 2021 12:18
У "Червоній" карантинній зоні залишаються тільки дві області Фото: у червоній зоні залишаються дві області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на ранок 26 грудня в "червоній" зоні карантину знаходяться дві області - Волинська І Запорізька. Однак показники в них знижуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Жовта" зона

Зараз більшість областей України охоплює саме ця зона. До неї входить Київ, а також такі області:

  1. Дніпропетровська,
  2. Івано-Франківська,
  3. Кіровоградська,
  4. Луганська,
  5. Львівська,
  6. Полтавська,
  7. Ровенська,
  8. Тернопільська,
  9. Харківська,
  10. Херсонська,
  11. Чернівецька,
  12. Донецька,
  13. Вінницька,
  14. Хмельницька,
  15. Закарпатська,
  16. Одеська,
  17. Київська,
  18. Житомирська,
  19. Сумська,
  20. Миколаївська,
  21. Чернігівська,
  22. Черкаська.

"Помаранчева" зона

Регіони, які б входили до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, станом на 26 грудня, відсутні.

"Червона" зона

У цій зоні зараз знаходяться тільки дві області. Однак в них знижуються епідемічні показники.

Зараз ця зона карантину виглядає так:

  1. Волинська область,
  2. Запорізька область.

У &quot;Червоній&quot; карантинній зоні залишаються тільки дві області

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом в Україні не залишиться жодної" червоної " зони. За його словами, в останні тижні в Україні фіксується зменшення випадків зараження коронавірусом. Водночас ситуація із захворюванням стабілізується у Волинській та Запорізькій областях.

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