У "Червоній" карантинній зоні залишаються тільки дві області

Станом на ранок 26 грудня в "червоній" зоні карантину знаходяться дві області - Волинська І Запорізька. Однак показники в них знижуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Жовта" зона

Зараз більшість областей України охоплює саме ця зона. До неї входить Київ, а також такі області:

Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Ровенська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська, Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська.

"Помаранчева" зона

Регіони, які б входили до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, станом на 26 грудня, відсутні.

"Червона" зона

У цій зоні зараз знаходяться тільки дві області. Однак в них знижуються епідемічні показники.

Зараз ця зона карантину виглядає так: