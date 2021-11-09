До "червоної" зони може потрапити Черкаська область, ще дві в зоні ризику, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я направить подання до уряду щодо скликання Держкомісії ТЕБ та НС відносно переведення Черкаської області до "червоної" зони карантину. Разом з тим у зоні ризику знаходяться Вінницька та Харківська область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.
"Ми вже зробили подання до Кабінету Міністрів України про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської (вісімнадцятої) області в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. У зоні ризику - Вінницька та, все ще, Харківська області", - заявив міністр.
Нагадаємо, станом на сьогодні, в "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають 17 регіонів України.